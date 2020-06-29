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Đầu thu Bluetooth

DLP3533/00

Đầu thu Bluetooth có cổng Aux 3,5 mm

Thiết bị Bluetooth này cho phép bạn kết nối điện thoại di động của bạn với hệ thống âm thanh trên ô tô để phát nhạc và kết nối cuộc gọi điện thoại. Kết nối ổn định với âm thanh trong trẻo. Phiên bản Bluetooth: Kết nối 5.0. Giắc cắm đầu ra 3,5 mm.

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Đầu thu Bluetooth có cổng Aux 3,5 mm

  • Kết nối Bluetooth

  • 3,5 mm (M)

Kết nối Bluetooth trong vòng 10 mét

Duy trì kết nối trong vòng 10 mét trong phạm vi không có rào cản. Sản phẩm tích hợp pin dung lượng 145mAh, cung cấp thời gian phát âm thanh 8 giờ hoặc thời gian đàm thoại 10 giờ. Sạc pin bằng cổng Micro USB.

Sử dụng dock để kết nối với hệ thống âm thanh stereo cho âm thanh tuyệt vời

Thưởng thức âm nhạc từ máy nghe nhạc thông qua các loa chất lượng cao của hệ thống âm thanh stereo. Chỉ cần kết nối dock với hệ thống âm thanh stereo của bạn qua cáp âm thanh. Sau khi bạn gắn máy nghe nhạc vào dock, dock sẽ giúp phát nhạc qua hệ thống âm thanh stereo của bạn.

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