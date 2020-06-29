Sử dụng dock để kết nối với hệ thống âm thanh stereo cho âm thanh tuyệt vời

Thưởng thức âm nhạc từ máy nghe nhạc thông qua các loa chất lượng cao của hệ thống âm thanh stereo. Chỉ cần kết nối dock với hệ thống âm thanh stereo của bạn qua cáp âm thanh. Sau khi bạn gắn máy nghe nhạc vào dock, dock sẽ giúp phát nhạc qua hệ thống âm thanh stereo của bạn.