Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLP3303NB/40
Bộ sạc gắn tường có 3 cổng USB
Sạc đầy điện thoại di động và máy tính bảng nhanh chóng và cùng một lúc. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra tối đa DC 5V 2,4A + QC18W
3 cổng sạc USB
Sạc USB 2,4A
Sạc nhanh QC 3.0
Sạc nhanh 2 điện thoại hoặc 1 máy tính bảng ở tốc độ cao nhất 5V/2,1A
Công nghệ sạc nhanh Quick Charge tối ưu hóa dòng điện sạc và điện áp để sạc các thiết bị của bạn nhanh hơn.
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
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