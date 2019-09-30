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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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        Bộ sạc USB gắn tường

        DLP3303NB/40

        Bộ sạc gắn tường có 3 cổng USB

        Sạc đầy điện thoại di động và máy tính bảng nhanh chóng và cùng một lúc. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra tối đa DC 5V 2,4A + QC18W

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        Bảo vệ đoản mạch và quá dòng.

        Bộ sạc gắn tường có 3 cổng USB

        • 3 cổng sạc USB

        • Sạc USB 2,4A

        • Sạc nhanh QC 3.0

        Sạc 2 điện thoại hoặc 1 máy tính bảng cùng một lúc ở tốc độ cao nhất 2,1A

        Sạc nhanh 2 điện thoại hoặc 1 máy tính bảng ở tốc độ cao nhất 5V/2,1A

        Công nghệ sạc nhanh Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc

        Công nghệ sạc nhanh Quick Charge tối ưu hóa dòng điện sạc và điện áp để sạc các thiết bị của bạn nhanh hơn.

        Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

        Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

        Thông số kỹ thuật

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