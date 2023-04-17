Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP2711CB/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Cổng kép USB-A và USB-C sạc nhanh hỗ trợ QC 3.0 và PD3.0.
10.000 mAh
Cổng sạc USB A & USB C
QC 3.0 và PD 3.0
PPS
Đèn LED kín đáo phát sáng dịu nhẹ để bạn biết ngay thiết bị đang được cấp nguồn.
PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.
Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.
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