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Pin sạc dự phòng USB

DLP2711CB/00

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Cổng kép USB-A và USB-C sạc nhanh hỗ trợ QC 3.0 và PD3.0.

Xem tất cả lợi ích

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

  • 10.000 mAh

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • QC 3.0 và PD 3.0

  • PPS

Đèn LED báo nguồn

Đèn LED kín đáo phát sáng dịu nhẹ để bạn biết ngay thiết bị đang được cấp nguồn.

Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.

Sạc 50% trong 30 phút

Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.

Thông số kỹ thuật

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