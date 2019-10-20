Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh bao bì

Ngừng sản xuất

Bộ sạc điện trong xe hơi

DLP2521L/00

Bộ sạc điện trong xe hơi 2 cổng 1C 1A

Sạc pin cho chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất của bạn với cổng USB-C hỗ trợ PD để tối đa năng lượng sạc trong thời gian sạc ngắn nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cổng USB-A để sạc đồng thời nhiều thiết bị khác. Bộ sạc bao gồm cáp C đến Lighting dài 1m.

Xem tất cả lợi ích

Chuẩn sạc nhanh Power Delivery với công suất đầu ra 36W

Bộ sạc điện trong xe hơi 2 cổng 1C 1A

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • Chuẩn sạc Power Delivery

  • Vỏ kim loại

2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

Cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery

USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và lên đến 100W.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe