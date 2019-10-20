Bộ sạc điện trong xe hơi 2 cổng 1C 1A

Sạc pin cho chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất của bạn với cổng USB-C hỗ trợ PD để tối đa năng lượng sạc trong thời gian sạc ngắn nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cổng USB-A để sạc đồng thời nhiều thiết bị khác. Bộ sạc bao gồm cáp C đến Lighting dài 1m.