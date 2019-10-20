Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLP2521L/00
Bộ sạc điện trong xe hơi 2 cổng 1C 1A
Sạc pin cho chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất của bạn với cổng USB-C hỗ trợ PD để tối đa năng lượng sạc trong thời gian sạc ngắn nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cổng USB-A để sạc đồng thời nhiều thiết bị khác. Bộ sạc bao gồm cáp C đến Lighting dài 1m.
Cổng sạc USB A & USB C
Chuẩn sạc Power Delivery
Vỏ kim loại
2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và lên đến 100W.
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