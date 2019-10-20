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Bộ sạc điện trong xe hơi

DLP2520/00

Bộ sạc điện trong xe hơi có ổ USB kép

Sạc nhanh điện thoại di động và máy tính bảng với tối đa năng lượng sạc trong thời gian ngắn ngay trên xe hơi của bạn. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra 3,1A với công suất tối đa 15,5W.

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Công suất tối đa 15,5W

Bộ sạc điện trong xe hơi có ổ USB kép

  • 2 cổng sạc USB

2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

Sạc từ đầu ra 12V của xe hơi

Bộ sạc nhỏ gọn cắm vào trong đầu ra 12 V của xe hơi, và kết nối đến thiết bị của bạn để sạc thật dễ dàng và thuận tiện trên đường đi.

Tương thích với máy tính bảng, điện thoại thông minh và hầu hết các thiết bị USB

Thông số kỹ thuật

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