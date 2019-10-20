Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLP2520/00
Bộ sạc điện trong xe hơi có ổ USB kép
Sạc nhanh điện thoại di động và máy tính bảng với tối đa năng lượng sạc trong thời gian ngắn ngay trên xe hơi của bạn. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra 3,1A với công suất tối đa 15,5W.
2 cổng sạc USB
2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc
Bộ sạc nhỏ gọn cắm vào trong đầu ra 12 V của xe hơi, và kết nối đến thiết bị của bạn để sạc thật dễ dàng và thuận tiện trên đường đi.
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