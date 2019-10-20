Bộ sạc điện trong xe hơi có ổ USB kép

Sạc nhanh điện thoại di động và máy tính bảng với tối đa năng lượng sạc trong thời gian ngắn ngay trên xe hơi của bạn. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra 3,1A với công suất tối đa 15,5W.