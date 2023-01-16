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  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

Pin sạc dự phòng USB

DLP1930CB/00

Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần. Dung lượng lớn 30.000 mAh cho hơn 1 lần sạc đầy. 3 cổng USB với USB-A và USB-C. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD3.0 Tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3/0 Tối đa 18W.

Xem tất cả lợi ích

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

  • 30000mAh

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • QC 3.0 và PD

  • Đen

Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

Sạc lại thiết bị nhiều lần khi đang di chuyển

Nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn hai lần sạc đầy pin khi đang di chuyển. Mang theo bộ pin bên mình mỗi khi đi ra ngoài để có được nguồn điện dự phòng lúc cần thiết.

Màn hình LCD cảnh báo nguồn

Màn hình LCD cảnh báo nguồn

Thông số kỹ thuật

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