Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP1930CB/00
Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần. Dung lượng lớn 30.000 mAh cho hơn 1 lần sạc đầy. 3 cổng USB với USB-A và USB-C. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD3.0 Tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3/0 Tối đa 18W.
30000mAh
Cổng sạc USB A & USB C
QC 3.0 và PD
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Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
Nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn hai lần sạc đầy pin khi đang di chuyển. Mang theo bộ pin bên mình mỗi khi đi ra ngoài để có được nguồn điện dự phòng lúc cần thiết.
Màn hình LCD cảnh báo nguồn
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