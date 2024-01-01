Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.