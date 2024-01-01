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  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
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  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

Pin sạc dự phòng USB

DLP1925CB/40

Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần. Dung lượng lớn 30.000 mAh cho hơn 1 lần sạc đầy. 3 cổng USB với USB-A và USB-C. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD3.0 Tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3/0 Tối đa 18W.

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với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

  • 27000 mAh

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • QC 3.0 và PD

  • Đen

Màn hình LCD hiển thị nguồn điện

Màn hình LCD hiển thị nguồn điện

Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.

Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng

Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng

Thông số kỹ thuật

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