Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP1810CW/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Pin Li-polymer với dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh USB-C 3A và USB-A kép để sạc thiết bị mới nhất của bạn.
10.000 mAh
Cổng sạc USB A & USB C
Pin Li-Po
Trắng
Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
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