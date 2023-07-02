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Pin sạc dự phòng USB

DLP1810CV/00

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Pin Li-polymer với dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh USB-C 3A và USB-A kép để sạc thiết bị mới nhất của bạn.

Xem tất cả lợi ích

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

  • 10.000 mAh

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • Pin Li-Po

  • Bạc

Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

Sạc nhanh 5V/3A

Thông số kỹ thuật

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