Bộ sạc gắn tường có 2 cổng USB

Sạc đầy điện thoại di động và máy tính bảng nhanh chóng và cùng một lúc. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra tối đa 3,1A.