Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLP1302NB/40
Bộ sạc gắn tường có 2 cổng USB
Sạc đầy điện thoại di động và máy tính bảng nhanh chóng và cùng một lúc. Bảo vệ thông minh để ngăn hư hỏng xảy ra đối với thiết bị có giá trị của bạn. Tổng dòng điện đầu ra tối đa 3,1A.
2 cổng sạc USB
Sạc nhanh 2 điện thoại hoặc 1 máy tính bảng ở tốc độ cao nhất 5V/2,1A
Sạc nhanh 5V/3,1A để sạc 1 điện thoại cầm tay với tốc độ đầy đủ và 1 máy tính bảng với tốc độ đầy đủ
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
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