Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLP1010C/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. USB-C hỗ trợ PD giúp tối đa năng lượng sạc cho thiết bị hiện đại của bạn.
Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc
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