Tuổi thọ một pin lên tới 20 giờ

Áp dụng thiết kế mạch điện năng thấp - Đầu phát và đầu thu có dung lượng pin tích hợp lần lượt là 150mAh và 200mAh, có thể cung cấp thời lượng pin sử dụng là 20 giờ (đầu vào ổ cắm USB-C 5V/100mA và thời gian sạc là 2 giờ). Quản lý nguồn: tự động tắt sau khi không kết nối quá 3 phút.