Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLM9001L/74
1 Bộ phát & 1 Bộ thu
Khả năng chống nhiễu mạnh trên băng tần 2.4G, sử dụng công nghệ giảm tiếng ồn micrô kép & DSP+ tiên tiến. Hoàn toàn tương thích với các hệ thống Android. Thiết bị có khả năng giao tiếp 2 chiều, khoảng cách hoạt động lên đến 50M và thời lượng pin 20 giờ.
Trong trẻo
Cổng sạc USB-C
Có thể sạc lại
Đầu phát được tích hợp micrô tụ điện hiệu suất cao, mang đến âm thanh rõ ràng và tự nhiên. Sử dụng thuật toán giảm tiếng ồn DSP+ cải tiến, loại bỏ tiếng ồn môi trường một cách hoàn hảo, cùng với giao tiếp nhảy tần thích ứng dài tần 2.4G, mang lại khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.
Áp dụng thiết kế mạch điện năng thấp - Đầu phát và đầu thu có dung lượng pin tích hợp lần lượt là 150mAh và 200mAh, có thể cung cấp thời lượng pin sử dụng là 20 giờ (đầu vào ổ cắm USB-C 5V/100mA và thời gian sạc là 2 giờ). Quản lý nguồn: tự động tắt sau khi không kết nối quá 3 phút.
Công tắc chức năng tắt tiếng, công tắc giảm tiếng ồn/không giảm tiếng ồn được cung cấp kèm theo đầu phát dùng để điều khiển hoạt động trong quá trình truyền phát sóng trực tiếp. Cả đầu phát và đầu thu đều có thể điều khiển âm lượng truyền. Đầu phát cũng hỗ trợ chế độ vọng lại.
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