Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLK5528C/00
Hub USB-C 3.1 mở rộng thành HUB mini 5 cổng
Một USB-C 3.1 đa năng mở rộng đến 5 cổng: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 ổ cắm USB-A 3.0 với tốc độ truyền 5 Gbps. Đầu ra Type-C tối đa 100W. Đầu ra USB-A tối đa 17W.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.
HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.
Hỗ trợ USB 3.0 tốc độ cao, tốc độ truyền 5 Gbps.
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