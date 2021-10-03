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Ngừng sản xuất

USB C Hub

DLK5528C/00

Hub USB-C 3.1 mở rộng thành HUB mini 5 cổng

Một USB-C 3.1 đa năng mở rộng đến 5 cổng: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 ổ cắm USB-A 3.0 với tốc độ truyền 5 Gbps. Đầu ra Type-C tối đa 100W. Đầu ra USB-A tối đa 17W.

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Đầu ra USB-C 100W

Hub USB-C 3.1 mở rộng thành HUB mini 5 cổng

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Nhiều cổng USB-C và USB-A

Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.

Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số

Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số

HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.

Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 3.0

Hỗ trợ USB 3.0 tốc độ cao, tốc độ truyền 5 Gbps.

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