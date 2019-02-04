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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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        Giá đỡ điện thoại

        DLK4411SB/94

        Giá gắn trên xe hơi

        Giá gắn trên xe hơi, đế hút, cầm một tay

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        Giá gắn trên xe hơi

        Xoay 180°

        Chọn vị trí giắc cắm ngang hoặc dọc thuận tiện cho những nơi khó tiếp cận.

        Thông số kỹ thuật

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