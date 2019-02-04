Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.
Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Tất cả các dòng
Giá đỡ điện thoại
Ngừng sản xuất
DLK4411SB/94
Giá gắn trên xe hơi
Giá gắn trên xe hơi, đế hút, cầm một tay
Chọn vị trí giắc cắm ngang hoặc dọc thuận tiện cho những nơi khó tiếp cận.
Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo
Đánh giá
Hãy là người đầu tiên đánh giá món này
Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào! Điều này nghĩa là gì?