Gậy chụp hình selfie đơn giản và tiện lợi

Thân gậy sử dụng tay cầm trượt và có thể kéo thụt vào, có thể dễ dàng thu gọn thành giá ba chân và thiết bị điều khiển từ xa có thể tách rời thân gậy. Có thể điều chỉnh góc chụp, trường nhìn rộng hơn.