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Gậy chụp hình selfie

DLK3605L/00

Gậy chụp hình selfie đơn giản và tiện lợi

Thân gậy sử dụng tay cầm trượt và có thể kéo thụt vào, có thể dễ dàng thu gọn thành giá ba chân và thiết bị điều khiển từ xa có thể tách rời thân gậy. Có thể điều chỉnh góc chụp, trường nhìn rộng hơn.

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Điều khiển một nút nhấn

Gậy chụp hình selfie đơn giản và tiện lợi

Núm điều chỉnh dễ dàng cung cấp góc nhìn 360 độ

Núm điều chỉnh dễ dàng cung cấp góc nhìn 360 độ

Khóa và tháo điện thoại một cách an toàn chỉ bằng cách ấn một ngón tay

Khóa và tháo điện thoại một cách an toàn chỉ bằng cách ấn một ngón tay

Phích cắm có thể gập lại để dễ xách theo

Phích cắm được thiết kế theo kiểu có thể gấp gọn lại khi không sử dụng để dễ xách theo khi đi ra ngoài.

Thông số kỹ thuật

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