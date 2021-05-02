Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLK3605L/00
Gậy chụp hình selfie đơn giản và tiện lợi
Thân gậy sử dụng tay cầm trượt và có thể kéo thụt vào, có thể dễ dàng thu gọn thành giá ba chân và thiết bị điều khiển từ xa có thể tách rời thân gậy. Có thể điều chỉnh góc chụp, trường nhìn rộng hơn.
Núm điều chỉnh dễ dàng cung cấp góc nhìn 360 độ
Khóa và tháo điện thoại một cách an toàn chỉ bằng cách ấn một ngón tay
Phích cắm được thiết kế theo kiểu có thể gấp gọn lại khi không sử dụng để dễ xách theo khi đi ra ngoài.
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