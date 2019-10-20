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Giá gắn trên xe và bàn

DLK3532Q/00

Giá gắn tích hợp sạc không dây Qi trên xe hơi

Dễ dàng gắn điện thoại, khớp nối hỗ trợ điều chỉnh góc xoay và nghiêng.

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Thao tác gắn lắp điện thoại dễ dàng

Giá gắn tích hợp sạc không dây Qi trên xe hơi

  • 10 W

  • Sạc không dây Qi

Hệ thống gắn vào bảng điều khiển

Hệ thống gắn này sẽ kẹp thiết bị vào lỗ thông hơi trên xe của bạn, cho phép bạn cố định và định vị thiết bị để tiếp cận thiết bị thật dễ dàng trên đường đi.

Sạc nhanh không dây 10W

Để đạt công suất sạc 10W, bạn cần có bộ sạc Quickcharge. Bộ sạc này sẽ xác định chuẩn sạc của bộ sạc tường hoặc ổ cắm điện của bạn để tự động sạc nhanh hơn.

Để gắn và tháo thiết bị dễ dàng bằng một tay

Hai khớp nối có thể kéo dài giúp gắn và tháo thiết bị dễ dàng bằng một tay

Thông số kỹ thuật

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