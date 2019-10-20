Hệ thống gắn vào bảng điều khiển

Hệ thống gắn này sẽ kẹp thiết bị vào lỗ thông hơi trên xe của bạn, cho phép bạn cố định và định vị thiết bị để tiếp cận thiết bị thật dễ dàng trên đường đi.