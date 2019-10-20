Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLK3532Q/00
Giá gắn tích hợp sạc không dây Qi trên xe hơi
Dễ dàng gắn điện thoại, khớp nối hỗ trợ điều chỉnh góc xoay và nghiêng.
10 W
Sạc không dây Qi
Hệ thống gắn này sẽ kẹp thiết bị vào lỗ thông hơi trên xe của bạn, cho phép bạn cố định và định vị thiết bị để tiếp cận thiết bị thật dễ dàng trên đường đi.
Để đạt công suất sạc 10W, bạn cần có bộ sạc Quickcharge. Bộ sạc này sẽ xác định chuẩn sạc của bộ sạc tường hoặc ổ cắm điện của bạn để tự động sạc nhanh hơn.
Hai khớp nối có thể kéo dài giúp gắn và tháo thiết bị dễ dàng bằng một tay
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