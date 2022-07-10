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Ngừng sản xuất

Giá đỡ điện thoại

DLK3425NB/00

Giá đỡ hít nam châm trên xe hơi

Giá đỡ bi điều chỉnh hướng cho phép điều chỉnh 360 độ. Cố định chắc chắn giá đỡ vào cửa thông gió AC của ô tô. Bề mặt từ tính giữ an toàn iPhone của bạn. (iPhone 12 hoặc 13 có giá đỡ từ tính)

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Gắn trên cửa thông gió AC

Giá đỡ hít nam châm trên xe hơi

  • Cửa thông gió

  • Hít nam châm

  • cho dòng iPhone 12 & 13

Xoay 360 độ để dễ tiếp cận

Giá đỡ xoay 360 độ cho phép bạn điều chỉnh vị trí thiết bị theo chiều dọc hoặc chiều ngang để tiếp cận tốt nhất và dễ dàng quan sát trong xe.

Gắn nhanh chóng và dễ dàng

Vỏ giá đỡ có phần đáy có thể tháo rời cho phép bạn gắn thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời thiết bị vẫn được bảo vệ trong phần còn lại của vỏ.

Nói chuyện rảnh tay với tai nghe Bluetooth

Giá đỡ giữ vững iPhone của bạn trong xe hơi và cho phép bạn nói chuyện rảnh tay bằng tai nghe Bluetooth.

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