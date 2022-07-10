Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLK3425NB/00
Giá đỡ hít nam châm trên xe hơi
Giá đỡ bi điều chỉnh hướng cho phép điều chỉnh 360 độ. Cố định chắc chắn giá đỡ vào cửa thông gió AC của ô tô. Bề mặt từ tính giữ an toàn iPhone của bạn. (iPhone 12 hoặc 13 có giá đỡ từ tính)
Cửa thông gió
Hít nam châm
cho dòng iPhone 12 & 13
Giá đỡ xoay 360 độ cho phép bạn điều chỉnh vị trí thiết bị theo chiều dọc hoặc chiều ngang để tiếp cận tốt nhất và dễ dàng quan sát trong xe.
Vỏ giá đỡ có phần đáy có thể tháo rời cho phép bạn gắn thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời thiết bị vẫn được bảo vệ trong phần còn lại của vỏ.
Giá đỡ giữ vững iPhone của bạn trong xe hơi và cho phép bạn nói chuyện rảnh tay bằng tai nghe Bluetooth.
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