Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLK3423NB/00
Giá đỡ hít nam châm trên xe hơi
Cung cấp trải nghiệm điều chỉnh 360 độ với bóng điều hướng Cố định an toàn giá đỡ vào xe hơi bằng keo 3M được cung cấp.
Hít nam châm
Giá đỡ xoay 360 độ cho phép bạn điều chỉnh vị trí thiết bị theo chiều dọc hoặc chiều ngang để tiếp cận tốt nhất và dễ dàng quan sát trong xe.
Gắn iPod của bạn vào giá đỡ xoay, linh hoạt bên trong xe hơi một cách an toàn. Cổ giá đỡ có thể uốn dẻo để điều chỉnh vị trí tốt nhất, đồng thời bệ đỡ xoay cho phép dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng xoay iPod touch để xem theo chiều ngang.
Vỏ giá đỡ có phần đáy có thể tháo rời cho phép bạn gắn thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời thiết bị vẫn được bảo vệ trong phần còn lại của vỏ.
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