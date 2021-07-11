Gắn nhanh chóng và dễ dàng

Vỏ giá đỡ có phần đáy có thể tháo rời cho phép bạn gắn thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời thiết bị vẫn được bảo vệ trong phần còn lại của vỏ.