Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh bao bì

Ngừng sản xuất

Giá đỡ điện thoại

DLK3422NB/00

Giá đỡ hít nam châm trên xe hơi

Cung cấp trải nghiệm điều chỉnh 360 độ với bóng điều hướng Cố định an toàn giá đỡ vào xe hơi bằng keo 3M được cung cấp.

Xem tất cả lợi ích

Giá đỡ hít nam châm trên xe hơi

  • Hít nam châm

Xoay 360 độ để dễ tiếp cận

Giá đỡ xoay 360 độ cho phép bạn điều chỉnh vị trí thiết bị theo chiều dọc hoặc chiều ngang để tiếp cận tốt nhất và dễ dàng quan sát trong xe.

Giá đỡ chắc chắn với cổ dẻo và bệ đỡ xoay

Gắn iPod của bạn vào giá đỡ xoay, linh hoạt bên trong xe hơi một cách an toàn. Cổ giá đỡ có thể uốn dẻo để điều chỉnh vị trí tốt nhất, đồng thời bệ đỡ xoay cho phép dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng xoay iPod touch để xem theo chiều ngang.

Gắn nhanh chóng và dễ dàng

Vỏ giá đỡ có phần đáy có thể tháo rời cho phép bạn gắn thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời thiết bị vẫn được bảo vệ trong phần còn lại của vỏ.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe