Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC6506C/59
Cáp chuyển đổi - Type C sang USB-A
Cáp chuyển đổi USB Type-C (M) sang USB-A (F).
Cổng Type-C
USB 2.0
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Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.
Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps
USB-C là đầu nối sạc mới nhất hiện được các thiết bị di động sử dụng, ví dụ như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng.
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