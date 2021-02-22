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        USB C Hub

        DLC6506C/59

        Cáp chuyển đổi - Type C sang USB-A

        Cáp chuyển đổi USB Type-C (M) sang USB-A (F).

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        Cáp chuyển đổi - Type C sang USB-A

        • Cổng Type-C

        • USB 2.0

        • Đen

        Nhiều cổng USB-C và USB-A

        Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.

        Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 2.0

        Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps

        Cổng USB-C để kết nối các thiết bị di động mới nhất

        USB-C là đầu nối sạc mới nhất hiện được các thiết bị di động sử dụng, ví dụ như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng.

        Thông số kỹ thuật

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