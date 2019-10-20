Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC5206L/00
Cáp USB-C đến Lightning dạng bện cao cấp
Bạn sẽ cần đến cáp USB-C đến Lighting này để nhận năng lượng tối đa từ bộ sạc hỗ trợ PD dành cho iPhone và iPad của bạn. Cáp cao cấp với khả năng đàn hồi có thể kéo dài lên tới 6ft.
Đồng bộ và Sạc
2 mét / 6,5 feet
Cáp dạng bện đen
Tiêu chuẩn sạc Power Delivery
Đôi khi bạn cũng cần một dây cáp dài hơn để có thể truy cập tốt hơn, thuận tiện cho bạn làm việc
Cáp sạc đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần để sử dụng trong những tình huống cần kéo căng dây
Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.
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