Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh bao bì

Ngừng sản xuất

Cáp USB-C to Lightning

DLC5206L/00

Cáp USB-C đến Lightning dạng bện cao cấp

Bạn sẽ cần đến cáp USB-C đến Lighting này để nhận năng lượng tối đa từ bộ sạc hỗ trợ PD dành cho iPhone và iPad của bạn. Cáp cao cấp với khả năng đàn hồi có thể kéo dài lên tới 6ft.

Xem tất cả lợi ích

Cáp USB-C đến Lightning dạng bện cao cấp

  • Đồng bộ và Sạc

  • 2 mét / 6,5 feet

  • Cáp dạng bện đen

  • Tiêu chuẩn sạc Power Delivery

Cáp cực dài giúp truy cập dễ dàng và thuận tiện

Đôi khi bạn cũng cần một dây cáp dài hơn để có thể truy cập tốt hơn, thuận tiện cho bạn làm việc

Đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần

Cáp sạc đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần để sử dụng trong những tình huống cần kéo căng dây

Cáp thay thế hoặc dự phòng tốt để sẵn dùng

Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe