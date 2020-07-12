Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC5204V/00
Cáp USB-A đến Lightning dạng bện cao cấp
Kết nối iPhone của bạn với MacBook để đồng bộ hóa nhạc, ứng dụng, ảnh, bản cập nhật và nhiều thứ khác. Sạc thiết bị của bạn khi được kết nối và làm việc với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc tự động mà bạn hiện có bằng lỗ cắm USB. Thật tuyệt khi có một dây cáp dự phòng!
Đồng bộ và Sạc
1,2 mét / 4 feet
Cáp dạng bện đen
Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.
Cáp sạc đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần để sử dụng trong những tình huống cần kéo căng dây
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
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