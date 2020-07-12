Cáp USB-C đến Lightning dạng bện cao cấp

Bạn sẽ cần đến cáp USB-C đến Lighting này để nhận năng lượng tối đa từ bộ sạc hỗ trợ PD dành cho iPhone và iPad của bạn. Cáp cao cấp với khả năng đàn hồi có thể kéo dài lên tới 4 ft.