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Ngừng sản xuất

Cáp USB đến Micro USB

DLC5203U/00

Cáp USB-A đến Micro dạng bện cao cấp

Tương thích với bộ sạc tường USB hay bộ sạc tự động mà bạn hiện có với cổng USB Micro. Thật tuyệt khi có sẵn một cáp dự phòng hay thay thế tốt như thế này!

Xem tất cả lợi ích

Cáp USB-A đến Micro dạng bện cao cấp

  • Đồng bộ và Sạc

  • 1 mét / 3,2 feet

  • Cáp dạng bện đen

Cáp sử dụng sợi kelvar để tăng thêm độ bền

Cáp sạc sử dụng sợi kelvar để tăng cường độ bền của cáp

Đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần

Cáp sạc đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần để sử dụng trong những tình huống cần kéo căng dây

Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 2.0

Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps

Thông số kỹ thuật

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