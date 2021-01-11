Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC5203U/00
Cáp USB-A đến Micro dạng bện cao cấp
Tương thích với bộ sạc tường USB hay bộ sạc tự động mà bạn hiện có với cổng USB Micro. Thật tuyệt khi có sẵn một cáp dự phòng hay thay thế tốt như thế này!
Đồng bộ và Sạc
1 mét / 3,2 feet
Cáp dạng bện đen
Cáp sạc sử dụng sợi kelvar để tăng cường độ bền của cáp
Cáp sạc đã được kiểm tra lực căng hơn 10000 lần để sử dụng trong những tình huống cần kéo căng dây
Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps
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