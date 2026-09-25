Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLC3531LB/40
Cáp USB-C đến USB-C cao cấp
Cáp loại cao cấp có khả năng đàn hồi lên tới độ dài 1 mét dùng để sạc cho các thiết bị sử dụng USB-C
Đồng bộ và Sạc
1 m
Đen
Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps
Thiết kế cáp bọc nhựa để tăng độ bền và dẻo dai.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Jemar
25/09/2026
Philippines
The product is very features
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho DLC3531LB USB-C to Lightning cable
Ngày Sử Dụng 1988-10-28
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho DLC3531LB USB-C to Lightning cable
Ngày Sử Dụng 1988-10-28