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        Cáp USB-C to Lightning

        DLC3531LB/40

        4

        | (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

        Cáp USB-C đến USB-C cao cấp

        Cáp loại cao cấp có khả năng đàn hồi lên tới độ dài 1 mét dùng để sạc cho các thiết bị sử dụng USB-C

        Xem tất cả lợi ích

        Hỗ trợ sạc 2A

        Cáp USB-C đến USB-C cao cấp

        • Đồng bộ và Sạc

        • 1 m

        • Đen

        Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 2.0

        Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps

        Thiết kế cáp linh hoạt và bền bỉ

        Thiết kế cáp bọc nhựa để tăng độ bền và dẻo dai.

        Thông số kỹ thuật

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        4.0

        trên 5

        1

        Đánh giá

        100%

        khuyên dùng sản phẩm này

        5
        3
        2
        1

        25/09/2026

        Philippines

        Philippines

        The product is very features

        Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

        Đánh giá này được thực hiện cho DLC3531LB USB-C to Lightning cable

        Ngày Sử Dụng 1988-10-28

        Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

        Đánh giá này được thực hiện cho DLC3531LB USB-C to Lightning cable

        Ngày Sử Dụng 1988-10-28

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