Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC3106V/00
Cáp USB-A đến Lightning
Kết nối iPhone của bạn với MacBook để đồng bộ hóa nhạc, ứng dụng, ảnh, bản cập nhật và nhiều thứ khác. Sạc thiết bị của bạn khi được kết nối và làm việc với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc tự động mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có một dây cáp dự phòng!
Đồng bộ và Sạc
2 mét
Cáp dự phòng hoặc thay thế tốt cho cáp Apple Lightning
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps
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