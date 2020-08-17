Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC3106T/00
Cáp 3 trong 1
Tích hợp 3 đầu nối: micro USB, USB-C và Lightning để có thể sử dụng cho mọi thiết bị di động của bạn.
Đồng bộ và Sạc
2 m
Cáp dự phòng hoặc thay thế tốt cho cáp Apple Lightning
Cáp 30 chân sang USB đi kèm rất cần thiết để đồng bộ hóa iPhone hoặc iPod của bạn với iTunes và để sạc qua máy tính hoặc bộ sạc USB của bạn. Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
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