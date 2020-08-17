Cáp thay thế hoặc dự phòng tốt để sẵn dùng

Cáp 30 chân sang USB đi kèm rất cần thiết để đồng bộ hóa iPhone hoặc iPod của bạn với iTunes và để sạc qua máy tính hoặc bộ sạc USB của bạn. Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.