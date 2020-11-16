Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC3106L/00
Cáp USB-C to Lightning
Kết nối iPhone của bạn với MacBook để đồng bộ hóa nhạc, ứng dụng, ảnh, bản cập nhật và nhiều thứ khác. Sạc thiết bị của bạn khi được kết nối và làm việc với bộ sạc tự động hoặc bộ sạc USB-C gắn tường mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có một dây cáp dự phòng!
Đồng bộ và Sạc
2 m
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
Đầu nối USB Type C để sạc tốc độ cao với các thiết bị tương thích Type C mới nhất của bạn
Cáp dự phòng hoặc thay thế tốt cho cáp Apple Lightning
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