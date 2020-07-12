Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC3104V/00
Cáp USB-A đến Lightning
Kết nối iPhone của bạn với MacBook để đồng bộ hóa nhạc, ứng dụng, ảnh, bản cập nhật và nhiều thứ khác. Sạc thiết bị của bạn khi được kết nối và làm việc với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc tự động mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có một dây cáp dự phòng!
Đồng bộ và Sạc
1,2 mét / 4 feet
Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
Đánh giá