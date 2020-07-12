Cáp USB-A đến Lightning

Kết nối iPhone của bạn với MacBook để đồng bộ hóa nhạc, ứng dụng, ảnh, bản cập nhật và nhiều thứ khác. Sạc thiết bị của bạn khi được kết nối và làm việc với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc tự động mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có một dây cáp dự phòng!