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Cáp USB-C to Lightning

DLC3104L/00

Cáp USB-C to Lightning

Kết nối iPhone của bạn với MacBook để đồng bộ hóa nhạc, ứng dụng, ảnh, bản cập nhật và nhiều thứ khác. Sạc thiết bị của bạn khi được kết nối và làm việc với bộ sạc tự động hoặc bộ sạc USB-C gắn tường mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có một dây cáp dự phòng!

Xem tất cả lợi ích

Cáp USB-C to Lightning

  • Đồng bộ và Sạc

  • 1.2 mét

Hoạt động với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc điện trong xe hơi hiện có

Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.

Đầu nối USB Type C để sạc tốc độ cao

Đầu nối USB Type C để sạc tốc độ cao với các thiết bị tương thích Type C mới nhất của bạn

Cáp dự phòng hoặc thay thế tốt cho cáp Apple Lightning

Cáp dự phòng hoặc thay thế tốt cho cáp Apple Lightning

Thông số kỹ thuật

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