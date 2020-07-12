Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC3104C/00
Cáp nối USB-C đến USB-C dài 1,2 m
Sạc điện thiết bị của bạn khi được kết nối và tương thích với bộ sạc tường USB hay bộ sạc tự động mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có sẵn một cáp dự phòng hay thay thế tốt như thế này!
Đồng bộ và Sạc
1,2 mét / 4 feet
Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
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