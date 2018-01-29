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Ngừng sản xuất

USB-A đến USB-C

DLC2628S/97

Cáp nối USB A đến C dài 1,2 m

Kết nối điện thoại di động của bạn với cáp Type C. Sạc điện thiết bị của bạn khi được kết nối và tương thích với bộ sạc tường USB hay bộ sạc tự động mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có sẵn một cáp dự phòng hay thay thế tốt như thế này!

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Cáp màu xám

Cáp nối USB A đến C dài 1,2 m

  • Đồng bộ và Sạc

  • 1,2 mét / 4 feet

Cáp thay thế hoặc dự phòng tốt để sẵn dùng

Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.

Hoạt động với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc điện trong xe hơi hiện có

Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 264.5 kB
  • 24 November 2023

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