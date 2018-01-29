Cáp nối USB A đến C dài 1,2 m

Kết nối điện thoại di động của bạn với cáp Type C. Sạc điện thiết bị của bạn khi được kết nối và tương thích với bộ sạc tường USB hay bộ sạc tự động mà bạn hiện có. Thật tuyệt khi có sẵn một cáp dự phòng hay thay thế tốt như thế này!