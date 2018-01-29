Cáp đồng bộ và sạc micro USB 1,2 m

Luôn được sạc và luôn được kết nối - sạc thiết bị micro USB của bạn và bạn còn có thể đồng bộ điện thoại thông minh của mình với máy tính bằng dây cáp này để dễ dàng tải lên hoặc tải xuống các cập nhật. Thật tuyệt khi có trong tay dây cáp dự phòng hay thay thế thuận tiện.