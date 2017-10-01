Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh chụp một sản phẩm

Ngừng sản xuất

USB-A đến USB-C

DLC2538N/97

Cáp nối USB C đến C dài 1,2 m

Luôn được sạc và luôn được kết nối - sạc thiết bị micro USB của bạn và bạn còn có thể đồng bộ điện thoại thông minh của mình với máy tính bằng dây cáp này để dễ dàng tải lên hoặc tải xuống các cập nhật. Thật tuyệt khi có trong tay dây cáp dự phòng hay thay thế thuận tiện.

Xem tất cả lợi ích

Dây cáp chất liệu da, thiết kế hiện đại

Cáp nối USB C đến C dài 1,2 m

  • Đồng bộ và Sạc

  • 1,2 mét / 4 feet

Cáp thay thế hoặc dự phòng tốt để sẵn dùng

Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.

Hoạt động với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc điện trong xe hơi hiện có

Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 216.4 kB
  • 25 November 2023

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe