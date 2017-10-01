Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC2538N/97
Cáp nối USB C đến C dài 1,2 m
Luôn được sạc và luôn được kết nối - sạc thiết bị micro USB của bạn và bạn còn có thể đồng bộ điện thoại thông minh của mình với máy tính bằng dây cáp này để dễ dàng tải lên hoặc tải xuống các cập nhật. Thật tuyệt khi có trong tay dây cáp dự phòng hay thay thế thuận tiện.
Đồng bộ và Sạc
1,2 mét / 4 feet
Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.