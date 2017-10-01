Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC2528C/97
Cáp nối USB A đến C dài 1,2 m
Cáp USB-C là cáp thay thế hoặc cáp dự phòng mà bạn cần phải có vì vừa hỗ trợ sạc điện và kết nối điện thoại vừa tương thích với bộ sạc tường USB hoặc bộ sạc điện trong xe hơi hiện có.
Đồng bộ và Sạc
1,2 mét / 4 feet
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
Mang theo cáp, để cáp tại bàn làm việc hay thay thế cho cáp đã mất để luôn có thể kết nối và sạc khi bạn cần.