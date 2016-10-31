Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLC2518F/97
Cáp đồng bộ và sạc micro USB 1,2 m
Luôn được sạc và luôn được kết nối - sạc thiết bị micro USB của bạn và bạn còn có thể đồng bộ điện thoại thông minh của mình với máy tính bằng dây cáp này để dễ dàng tải lên hoặc tải xuống các cập nhật. Thật tuyệt khi có trong tay dây cáp dự phòng hay thay thế thuận tiện.
Đồng bộ và Sạc
1,2 mét / 4 feet
Hoạt động với bất kỳ bộ cấp nguồn USB nào, từ bộ sạc tường, bộ sạc tự động đến máy vi tính, thuận tiện, sẵn sàng lúc bạn cần nhất.
Cáp thay thế hoặc dự phòng tốt để sẵn dùng mọi lúc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng tải lên nội dung, cập nhật thiết bị của bạn hoặc sạc qua cổng USB.
Cáp micro-USB đến USB 2.0 đi kèm được dùng cho điện thoại di động, camera kỹ thuật số và các thiết bị khác có kết nối micro-USB. Mang theo cáp bên mình, giữ nó trên bàn hay thay thế cáp bạn làm mất, để bạn luôn có thể kết nối và sạc điện mỗi khi cần.