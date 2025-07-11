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  • Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng
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    Series 5000 Máy hút ẩm và lọc không khí 2 trong 1

    DE5305/11

    Overall rating / 5
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    Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng

    Thiết bị giúp khôi phục độ ẩm tối ưu và loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí. Bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn khỏi nấm mốc, vi khuẩn và vi-rút, đồng thời tận hưởng lợi ích của không khí trong lành, sạch sẽ chỉ bằng một nút bấm.

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    Series 5000 Máy hút ẩm và lọc không khí 2 trong 1

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    Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng

    Chức năng kép. Bảo vệ kép.

    • Hút ẩm không khí lên đến 26.5 lít/ngày
    • Lọc không khí với công suất mạnh mẽ: 270 m3/giờ (CADR)
    • Bộ lọc HEPA NanoProtect
    • Điều chỉnh thông minh theo chất lượng không khí trong nhà
    • Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường
    Giảm độ ẩm, ngăn ngừa nấm mốc và loại bỏ mùi ẩm mốc

    Giảm độ ẩm, ngăn ngừa nấm mốc và loại bỏ mùi ẩm mốc

    Được thiết kế để nhanh chóng khôi phục bầu không khí trong lành trong nhà. Loại bỏ hiệu quả độ ẩm, chống nấm mốc, hơi nước ngưng tụ và mùi ẩm mốc. Ngăn ngừa sự phát triển của các chất gây dị ứng và bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những hư hại do độ ẩm gây ra.

    Hút tới 26,5 lít/ngày (1) hoặc 48 chai nước (2)

    Hút tới 26,5 lít/ngày (1) hoặc 48 chai nước (2)

    Lọc tới 14,2 lít hơi ẩm từ không khí mỗi ngày, lý tưởng cho phòng có diện tích lên đến 137 m³ (3). Giảm độ ẩm từ 90% xuống mức dễ chịu 60% chỉ trong 17 phút (4). Ngăn chứa nước lớn 4 lít để bạn sử dụng máy lâu hơn mà không cần phải châm nước thường xuyên.

    Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong vòng 11 phút

    Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong vòng 11 phút

    Với khả năng lọc mạnh mẽ 270 m3/giờ (CADR) (5), máy có thể làm sạch một căn phòng rộng 48m2 chỉ trong vòng 14 phút (6). Loại bỏ tới 99,9% vi-rút trong không khí như H1N1 (cúm) (7) và vi khuẩn (8) Giữ lại tới 99,99% các chất gây dị ứng như mạt bụi, phấn hoa, bào tử mèo hoặc nấm mốc trong không khí (9), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô (10)

    HEPA NanoProtect lọc sạch 99,97% các hạt siêu nhỏ

    HEPA NanoProtect lọc sạch 99,97% các hạt siêu nhỏ

    Lọc 2 lớp gồm bộ tiền lọc và HEPA NanoProtect giúp lọc sạch 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (11) – nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất từng được biết đến!

    Điều chỉnh thông minh theo chất lượng không khí trong nhà

    Điều chỉnh thông minh theo chất lượng không khí trong nhà

    Cảm biến AeraSense quét không khí 1000 lần mỗi giây và nhanh chóng hiển thị chất lượng không khí trong nhà bạn. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng số, cùng với vòng màu trực quan.

    Chế độ Giặt: Sấy khô thân thiện với vải, nhanh hơn đến 4,5 lần

    Chế độ Giặt: Sấy khô thân thiện với vải, nhanh hơn đến 4,5 lần

    Sấy khô nhanh hơn sấy khô tự nhiên và thân thiện với vải hơn so với máy sấy. Chế độ Giặt cho phép bạn sấy khô 20 áo phông trong vòng chưa đầy 2 giờ (6) đồng thời bảo vệ quần áo mỏng manh không bị hư hỏng, co rút và nhăn nheo.

    Chế độ Chỉ dùng máy lọc để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm và chất gây dị ứng

    Chế độ Chỉ dùng máy lọc để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm và chất gây dị ứng

    Thiết bị sẽ tự động lọc và hút ẩm. Chuyển sang chế độ Chỉ dùng máy lọc khi độ ẩm đạt mức tối ưu để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm và chất gây dị ứng.

    Thoải mái tùy chỉnh với chế độ điều khiển tự động và thủ công

    Thoải mái tùy chỉnh với chế độ điều khiển tự động và thủ công

    Sử dụng chế độ Tự động để dễ dàng duy trì độ ẩm 60% tốt cho sức khỏe. Chọn chế độ Sấy liên tục để bảo vệ các vật dụng đặc biệt trong môi trường khô ráo. Chọn chế độ Đảo tự động để luân chuyển không khí khô đều, đảm bảo tất cả các bộ phận của quần áo đều được luồng khí lưu thông đầy đủ. Chuyển sang chế độ Thủ công để kiểm soát hoàn toàn với 4 tốc độ quạt và 5 cài đặt độ ẩm.

    Bộ lọc bền lâu: thời gian sử dụng lên đến 24 tháng

    Bộ lọc bền lâu: thời gian sử dụng lên đến 24 tháng

    Bộ lọc Philips chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 24 tháng (14). Máy lọc sẽ tính toán tuổi thọ bộ lọc và cảnh báo bạn khi đến lúc cần thay thế.

    18 tính năng an toàn tiên tiến mang lại sự an tâm

    18 tính năng an toàn tiên tiến mang lại sự an tâm

    An toàn không chỉ là một tính năng mà còn là nền tảng. Từ vật liệu chịu nhiệt đến khóa trẻ em; từ chức năng xả tuyết thông minh đến cảnh báo ngăn chứa nước: máy hút ẩm này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và vận hành an toàn.

    Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

    Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

    Được trang bị máy nén tiết kiệm năng lượng và môi chất làm lạnh R290 thân thiện với môi trường, máy hút ẩm này vừa mạnh mẽ vừa bền vững. Chất lỏng làm mát R290 tự nhiên, không độc hại và thân thiện với môi trường hơn tới 400 lần (15), trong khi hệ thống được tối ưu hóa giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và tính bền vững

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và tính bền vững

    Philips là một thương hiệu uy tín với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch không khí. Máy hút ẩm của chúng tôi trải qua 170 bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo sự thoải mái đáng tin cậy và lâu dài.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy hút ẩm và lọc không khí 2 trong 1
      Công nghệ vượt trội
      Máy nén
      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Dung tích của ngăn chứa nước
      4 lít
      Môi chất làm lạnh
      R290

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Cảm biến độ ẩm
      Cảm biến nhiệt độ
      Mức âm thanh tối thiểu
      22 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      54 dB(A)
      Cảm biến PM 2.5

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      270 m³/giờ
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      137 m3
      Tốc độ hút ẩm
      26.5 lít/ngày

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1.8 m
      Mức độ ẩm
      40%, 50%, 60%, 70%, 80%
      Chế độ
      Tự động, Sấy liên tục, Giặt, Đảo tự động
      Cài đặt tốc độ
      1,2,3
      Bộ hẹn giờ
      1-9 giờ
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu, số

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt
      Khóa trẻ em
      Cảnh báo ngăn chứa đầy nước

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      61.7 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      14.5 kg
      Chiều rộng sản phẩm
      34.3 cm
      Chiều dài sản phẩm
      31.8 cm
      Chiều dài gói hàng
      40.5 cm
      Chiều rộng gói hàng
      36.9 cm
      Chiều cao gói hàng
      67.8 cm
      Trọng lượng gói hàng
      17.5

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <0.5 W
      Điện áp
      220-240 W
      Tần số
      50 Hz
      Tiêu thụ điện tối đa
      245 W

    • Bảo trì

      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu
      Thay bộ lọc được đề xuất
      24 tháng

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Ống thoát nước
      Phụ kiện đi kèm 2
      Bộ lọc HEPA NanoProtect
      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ lọc HEPA (FY1120)

    Badge-D2C

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    • (1) Được thử nghiệm bởi bên thứ ba được chứng nhận theo tiêu chuẩn GB/T19411-2003 ở nhiệt độ 35°C và độ ẩm tương đối 90%.
    • (2) Tính toán dựa trên độ ẩm tương đối (RH), chia cho chai nước uống tiêu chuẩn 550 ml.
    • (3) Diện tích hút ẩm phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn JEM1411:1998 (dành cho căn hộ hiện đại bằng bê tông) với chiều cao phòng 2,5m
    • (4) Tính toán: 20m3, từ 60% RH ở 27°C, được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba theo tiêu chuẩn GB/T 19411-2003. Kết quả có thể khác nhau do thông gió tự nhiên, thoát/hấp thụ độ ẩm và biến động nhiệt độ.
    • (5) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T18801-2022 bởi bên thứ ba được chứng nhận
    • (6) Tính toán theo tiêu chuẩn GB/T18801:2022, dựa trên lượng không khí đi qua bộ lọc trong phòng 48m3, CADR 270 m3/giờ
    • (7) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T18801-2022 bởi bên thứ ba được chứng nhận trong buồng 30m3, sử dụng tốc độ tăng áp ở chế độ làm sạch trong 1 giờ.
    • (8) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB21551.3-2010 bởi bên thứ ba được chứng nhận với S. Albus, trong buồng 30m3, sử dụng tốc độ tăng áp ở chế độ làm sạch trong 1 giờ.
    • (9) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với mạt bụi nhà, phấn hoa bạch dương và các chất gây dị ứng từ mèo theo tiêu chuẩn SOP 350.003 của Viện OFI Áo
    • (10) Viêm mũi dị ứng và tác động của nó đến bệnh hen suyễn (ARIA) 2008, do J. Bousquet và khoảng 50 KOL khác biên soạn, Dị ứng 2008: 63 (Phụ lục 86): 8–160
    • (11) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với khí dung NaCl 0,003um, từ không khí đi qua bộ lọc, bởi IUTA
    • (12) So với phương pháp sấy khô quần áo tự nhiên trong nhà, thử nghiệm của Philips.
    • (13) Đã thử nghiệm với 20 chiếc áo thun tổng hợp, thử nghiệm của Philips
    • (14) Tùy thuộc vào chất lượng không khí và tần suất sử dụng
    • (15) Tính toán: Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) của R134a (1.300) và R290 (<3)
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