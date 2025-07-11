Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng
Thiết bị giúp khôi phục độ ẩm tối ưu và loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí. Bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn khỏi nấm mốc, vi khuẩn và vi-rút, đồng thời tận hưởng lợi ích của không khí trong lành, sạch sẽ chỉ bằng một nút bấm.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Độ ẩm lý tưởng và không khí sạch - chỉ trong một lần sử dụng
Chức năng kép. Bảo vệ kép.
Hút ẩm không khí lên đến 26.5 lít/ngày
Lọc không khí với công suất mạnh mẽ: 270 m3/giờ (CADR)
Bộ lọc HEPA NanoProtect
Điều chỉnh thông minh theo chất lượng không khí trong nhà
Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường
Giảm độ ẩm, ngăn ngừa nấm mốc và loại bỏ mùi ẩm mốc
Được thiết kế để nhanh chóng khôi phục bầu không khí trong lành trong nhà. Loại bỏ hiệu quả độ ẩm, chống nấm mốc, hơi nước ngưng tụ và mùi ẩm mốc. Ngăn ngừa sự phát triển của các chất gây dị ứng và bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những hư hại do độ ẩm gây ra.
Hút tới 26,5 lít/ngày (1) hoặc 48 chai nước (2)
Lọc tới 14,2 lít hơi ẩm từ không khí mỗi ngày, lý tưởng cho phòng có diện tích lên đến 137 m³ (3). Giảm độ ẩm từ 90% xuống mức dễ chịu 60% chỉ trong 17 phút (4). Ngăn chứa nước lớn 4 lít để bạn sử dụng máy lâu hơn mà không cần phải châm nước thường xuyên.
Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong vòng 11 phút
Với khả năng lọc mạnh mẽ 270 m3/giờ (CADR) (5), máy có thể làm sạch một căn phòng rộng 48m2 chỉ trong vòng 14 phút (6). Loại bỏ tới 99,9% vi-rút trong không khí như H1N1 (cúm) (7) và vi khuẩn (8) Giữ lại tới 99,99% các chất gây dị ứng như mạt bụi, phấn hoa, bào tử mèo hoặc nấm mốc trong không khí (9), các tác nhân gây dị ứng hoặc các triệu chứng sốt cỏ khô (10)
HEPA NanoProtect lọc sạch 99,97% các hạt siêu nhỏ
Lọc 2 lớp gồm bộ tiền lọc và HEPA NanoProtect giúp lọc sạch 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (11) – nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất từng được biết đến!
Điều chỉnh thông minh theo chất lượng không khí trong nhà
Cảm biến AeraSense quét không khí 1000 lần mỗi giây và nhanh chóng hiển thị chất lượng không khí trong nhà bạn. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng số, cùng với vòng màu trực quan.
Chế độ Giặt: Sấy khô thân thiện với vải, nhanh hơn đến 4,5 lần
Sấy khô nhanh hơn sấy khô tự nhiên và thân thiện với vải hơn so với máy sấy. Chế độ Giặt cho phép bạn sấy khô 20 áo phông trong vòng chưa đầy 2 giờ (6) đồng thời bảo vệ quần áo mỏng manh không bị hư hỏng, co rút và nhăn nheo.
Chế độ Chỉ dùng máy lọc để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm và chất gây dị ứng
Thiết bị sẽ tự động lọc và hút ẩm. Chuyển sang chế độ Chỉ dùng máy lọc khi độ ẩm đạt mức tối ưu để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm và chất gây dị ứng.
Thoải mái tùy chỉnh với chế độ điều khiển tự động và thủ công
Sử dụng chế độ Tự động để dễ dàng duy trì độ ẩm 60% tốt cho sức khỏe. Chọn chế độ Sấy liên tục để bảo vệ các vật dụng đặc biệt trong môi trường khô ráo. Chọn chế độ Đảo tự động để luân chuyển không khí khô đều, đảm bảo tất cả các bộ phận của quần áo đều được luồng khí lưu thông đầy đủ. Chuyển sang chế độ Thủ công để kiểm soát hoàn toàn với 4 tốc độ quạt và 5 cài đặt độ ẩm.
Bộ lọc bền lâu: thời gian sử dụng lên đến 24 tháng
Bộ lọc Philips chính hãng đảm bảo hiệu suất tối ưu lên đến 24 tháng (14). Máy lọc sẽ tính toán tuổi thọ bộ lọc và cảnh báo bạn khi đến lúc cần thay thế.
18 tính năng an toàn tiên tiến mang lại sự an tâm
An toàn không chỉ là một tính năng mà còn là nền tảng. Từ vật liệu chịu nhiệt đến khóa trẻ em; từ chức năng xả tuyết thông minh đến cảnh báo ngăn chứa nước: máy hút ẩm này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và vận hành an toàn.
Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường
Được trang bị máy nén tiết kiệm năng lượng và môi chất làm lạnh R290 thân thiện với môi trường, máy hút ẩm này vừa mạnh mẽ vừa bền vững. Chất lỏng làm mát R290 tự nhiên, không độc hại và thân thiện với môi trường hơn tới 400 lần (15), trong khi hệ thống được tối ưu hóa giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.
Được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và tính bền vững
Philips là một thương hiệu uy tín với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch không khí. Máy hút ẩm của chúng tôi trải qua 170 bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo sự thoải mái đáng tin cậy và lâu dài.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Loại sản phẩm
Máy hút ẩm và lọc không khí 2 trong 1
Công nghệ vượt trội
Máy nén
Màu sắc
Trắng
Vật liệu chính
Nhựa
Dung tích của ngăn chứa nước
4 lít
Môi chất làm lạnh
R290
Đặc điểm kỹ thuật
Cảm biến độ ẩm
Có
Cảm biến nhiệt độ
Có
Mức âm thanh tối thiểu
22 dB(A)
Mức âm thanh tối đa
54 dB(A)
Cảm biến PM 2.5
Có
Hiệu suất
CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
(1) Được thử nghiệm bởi bên thứ ba được chứng nhận theo tiêu chuẩn GB/T19411-2003 ở nhiệt độ 35°C và độ ẩm tương đối 90%.
(2) Tính toán dựa trên độ ẩm tương đối (RH), chia cho chai nước uống tiêu chuẩn 550 ml.
(3) Diện tích hút ẩm phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn JEM1411:1998 (dành cho căn hộ hiện đại bằng bê tông) với chiều cao phòng 2,5m
(4) Tính toán: 20m3, từ 60% RH ở 27°C, được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba theo tiêu chuẩn GB/T 19411-2003. Kết quả có thể khác nhau do thông gió tự nhiên, thoát/hấp thụ độ ẩm và biến động nhiệt độ.
(5) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T18801-2022 bởi bên thứ ba được chứng nhận
(6) Tính toán theo tiêu chuẩn GB/T18801:2022, dựa trên lượng không khí đi qua bộ lọc trong phòng 48m3, CADR 270 m3/giờ
(7) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T18801-2022 bởi bên thứ ba được chứng nhận trong buồng 30m3, sử dụng tốc độ tăng áp ở chế độ làm sạch trong 1 giờ.
(8) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB21551.3-2010 bởi bên thứ ba được chứng nhận với S. Albus, trong buồng 30m3, sử dụng tốc độ tăng áp ở chế độ làm sạch trong 1 giờ.
(9) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với mạt bụi nhà, phấn hoa bạch dương và các chất gây dị ứng từ mèo theo tiêu chuẩn SOP 350.003 của Viện OFI Áo
(10) Viêm mũi dị ứng và tác động của nó đến bệnh hen suyễn (ARIA) 2008, do J. Bousquet và khoảng 50 KOL khác biên soạn, Dị ứng 2008: 63 (Phụ lục 86): 8–160
(11) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với khí dung NaCl 0,003um, từ không khí đi qua bộ lọc, bởi IUTA
(12) So với phương pháp sấy khô quần áo tự nhiên trong nhà, thử nghiệm của Philips.
(13) Đã thử nghiệm với 20 chiếc áo thun tổng hợp, thử nghiệm của Philips
(14) Tùy thuộc vào chất lượng không khí và tần suất sử dụng
(15) Tính toán: Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) của R134a (1.300) và R290 (<3)