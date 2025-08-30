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9000 seriesKhóa cửa thông minh

DDL902EAFBW/00

1 giải thưởng

Trải nghiệm bao quát toàn diện

Vượt qua giới hạn của camera đơn lẻ – quan sát nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Philips DDL902-MFVP-11HWS tích hợp ba camera, cho phép bạn kiểm tra khách đến thăm, bưu kiện và hoạt động trong nhà mọi lúc mọi nơi trên điện thoại. Nâng cấp hệ thống giám sát nhà cửa và toán quyền kiểm soát!

Xem tất cả lợi ích

An toàn tuyệt đối với ba camera

Trải nghiệm bao quát toàn diện

  • Thiết kế ba camera thông minh

  • Mở khóa bằng nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay

  • Mở khóa bằng khuôn mặt 3D

  • Hỗ trợ sạc từ tính

Tăng cường an ninh cho toàn bộ ngôi nhà

Tăng cường an ninh cho toàn bộ ngôi nhà

Thiết kế ba camera thông minh đảm bảo an ninh được tăng cường từ mọi góc nhìn. Với hai camera trước, khi được kết nối với mạng và ứng dụng, Philips DDL902-MFVP-11HWS dễ dàng giám sát khách đến thăm và giao hàng tận nhà*. Camera sau bổ sung và bốn đèn hồng ngoại mang đến khả năng giám sát tiên tiến, cho phép giám sát nhà từ xa thông qua điện thoại thông minh.

Chức năng quét lòng bàn tay không cần chạm

Chức năng quét lòng bàn tay không cần chạm

Chỉ cần đến gần cửa và quét lòng bàn tay để mở. Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại được hấp thụ bởi hemoglobin trong máu để chụp ảnh chính xác, cho phép mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với nhận dạng trực tiếp, tính năng này không chỉ chính xác và an toàn mà còn mang lại lợi ích không cần chạm, khắc phục các vấn đề như dấu vân tay nông và ngón tay khô, phù hợp cho cả gia đình.

Tiện lợi, không cần chạm

Tiện lợi, không cần chạm

Khi bạn đến gần khóa Philips DDL902-MFVP-11HWS trong phạm vi 1 mét*, cảm biến radar sẽ được kích hoạt và mô-đun nhận dạng khuôn mặt được kích hoạt. Camera kép ở mặt trước mô phỏng hình ảnh mắt người, tự động chụp lại các đặc điểm khuôn mặt ba chiều. Khóa cũng nhận diện hiệu quả hình ảnh, video, trang điểm và nhiều thông tin khác, cho phép mở khóa bằng khuôn mặt dễ dàng và loại bỏ sự phiền phức khi mở cửa thủ công.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Award image PBTAWARD135

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng dụng: DDL902-MFVP-11HWS hoạt động với “Ứng dụng Home Access”.

  2. 1 mét: cảm biến tĩnh mạch lòng bàn tay và cảm biến nhận dạng khuôn mặt mở khóa từ khoảng cách lên đến 1 mét.

  3. 3 mét: cảm biến radar phát hiện chuyển động trong phạm vi 3 mét. Theo mặc định, cảnh báo lảng vảng bị tắt nhưng có thể được bật từ ứng dụng. Người dùng có thể cài đặt độ nhạy phát hiện (1, 2 hoặc 3 mét) và thời lượng (10, 20, 30 hoặc 60 giây) trong ứng dụng.

  4. 3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

  5. Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

  6. Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.