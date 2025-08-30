Chức năng quét lòng bàn tay không cần chạm

Chỉ cần đến gần cửa và quét lòng bàn tay để mở. Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại được hấp thụ bởi hemoglobin trong máu để chụp ảnh chính xác, cho phép mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với nhận dạng trực tiếp, tính năng này không chỉ chính xác và an toàn mà còn mang lại lợi ích không cần chạm, khắc phục các vấn đề như dấu vân tay nông và ngón tay khô, phù hợp cho cả gia đình.