Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL720FCAKW/00
Nhận dạng bằng lòng bàn tay
Tận hưởng trải nghiệm mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay chỉ với một cái vẫy tay đơn giản! Philips DDL720-MVP-17HWS có tính năng nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay, cho phép bạn mở khóa bằng cách quét lòng bàn tay. Cảm biến không cần chạm mở khóa cửa — chìa khóa chính là lòng bàn tay của bạn.
Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay
Phát hiện chuyển động bằng radar
Màn hình LCD 4 inch
Nhận dạng bằng tĩnh mạch lòng bàn tay sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại để phát hiện huyết sắc tố trong máu đang chảy, chụp ảnh chính xác để mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với chức năng nhận dạng trực tiếp, chức năng này chính xác, an toàn và không cần chạm, giải quyết các vấn đề như vân tay nông và da khô. Khóa này phù hợp dùng cho cả gia đình.
DDL720-MVP-17HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access. Sau khi kết nối với mạng, bạn có thể truy cập hồ sơ hoạt động khóa, thông báo chuông cửa và lịch sử mở khóa mọi lúc, mọi nơi. Nhận cảnh báo tức thời cho bất kỳ hoạt động bất thường nào thông qua thông báo bật lên, đảm bảo bạn luôn được thông báo và an toàn ngay tại nhà.
Khi khách bấm chuông cửa, bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo trên Ứng dụng Home Access. Chỉ cần chạm vào tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện âm thanh hai chiều và kiểm tra cửa nhà bạn từ xa. Thêm vào đó, chuông cửa màn hình sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video bất cứ khi nào chuông cửa được nhấn. Ngay cả khi bạn không thể phản hồi ngay lập tức, bạn vẫn có thể dễ dàng xem lại thông tin chi tiết về khách trong nhật ký.
Đánh giá
Ứng dụng Home Access: DDL720-MVP-17HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.
Lưu trữ đám mây: chỉ những người đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập video đã ghi lại trong quá khứ; những người không đăng ký chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh có độ phân giải cao.
1 mét: cảm biến radar phát hiện hoạt động lên đến 1 mét. Cảnh báo lảng vảng bị tắt theo mặc định nhưng có thể được kích hoạt trong Ứng dụng Home Access. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của chế độ lảng vảng trong Ứng dụng: độ nhạy cao ở mức 1 mét và độ nhạy thấp ở mức 0,5 mét. Đặt thời lượng lảng vảng thành 10, 20, 30 hoặc 60 giây.
Thân khóa điện tử cơ học: dùng để chỉ các thân khóa có động cơ bên ngoài và chức năng phát hiện điện tử. Khi chốt cảm biến được kích hoạt và khóa cửa đóng lại, động cơ bên ngoài sẽ kích hoạt chốt chết để hoàn tất quá trình khóa.
3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.
Thân khóa: mẫu này đi kèm thân khóa 311 có mô-đun cảm biến và tương thích với thân khóa cơ học 301. Khi sử dụng thân khóa 311, chỉ hỗ trợ chế độ Tự động.