Giám sát nhà bạn trực tuyến 24/7

Khi khách bấm chuông cửa, bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo trên Ứng dụng Home Access. Chỉ cần chạm vào tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện âm thanh hai chiều và kiểm tra cửa nhà bạn từ xa. Thêm vào đó, chuông cửa màn hình sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video bất cứ khi nào chuông cửa được nhấn. Ngay cả khi bạn không thể phản hồi ngay lập tức, bạn vẫn có thể dễ dàng xem lại thông tin chi tiết về khách trong nhật ký.