Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL720CCAKW/00
Mở khóa bằng cách nhận dạng khuôn mặt
Mở khóa dễ dàng bằng cách nhận dạng khuôn mặt với Philips DDL720-FVP-7HWS. Camera kép mô phỏng hình ảnh mắt người để chụp và nhận dạng các đặc điểm khuôn mặt 3D, mở khóa cửa mà không cần chạm—khuôn mặt của bạn chính là chìa khóa.
Mở khóa bằng khuôn mặt 3D
Phát hiện chuyển động bằng radar
Màn hình LCD 4 inch
Khi bạn đến gần khóa thông minh Philips DD720-FVP-7HWS trong phạm vi 1 mét*, cảm biến radar sẽ kích hoạt, kích hoạt mô-đun nhận dạng khuôn mặt. Camera kép phía trước chụp lại các đặc điểm khuôn mặt duy nhất của bạn ở dạng 3D, nhận dạng hiệu quả ảnh, video, trang điểm, v.v.—khiến việc mở khóa bằng khuôn mặt trở nên dễ dàng hơn.
DDL720-FVP-7HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access. Sau khi kết nối với mạng, bạn có thể truy cập hồ sơ hoạt động khóa, thông báo chuông cửa và lịch sử mở khóa mọi lúc, mọi nơi. Cảnh báo bật lên tức thời cho bất kỳ hoạt động bất thường nào giúp bạn luôn được cập nhật và an toàn ngay tại cửa nhà.
Khi khách bấm chuông cửa, bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo trên Ứng dụng Home Access. Chạm vào tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện âm thanh hai chiều và kiểm tra cửa nhà bạn từ xa. Thêm vào đó, chuông cửa màn hình sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video với mỗi lần bấm chuông. Nếu bạn không thể phản hồi ngay, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thông tin chi tiết về khách trong nhật ký.
Đánh giá
Ứng dụng Home Access: DDL720-FVP-7HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.
Lưu trữ đám mây: chỉ những người đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập video đã ghi lại trong quá khứ; những người không đăng ký chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh có độ phân giải cao.
1 mét: cảm biến radar phát hiện hoạt động lên đến 1 mét. Cảnh báo lảng vảng bị tắt theo mặc định nhưng có thể được kích hoạt trong Ứng dụng Home Access. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của chế độ lảng vảng trong Ứng dụng: độ nhạy cao ở mức 1 mét và độ nhạy thấp ở mức 0,5 mét. Đặt thời lượng lảng vảng thành 10, 20, 30 hoặc 60 giây.
Thân khóa điện tử cơ học: dùng để chỉ các thân khóa có động cơ bên ngoài và chức năng phát hiện điện tử. Khi chốt cảm biến được kích hoạt và khóa cửa đóng lại, động cơ bên ngoài sẽ kích hoạt chốt chết để hoàn tất quá trình khóa.
10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.
Chế độ bảo mật: chỉ khả dụng khi sử dụng thân khóa có công tắc phát hiện. Nếu sử dụng thân khóa không có công tắc phát hiện, chức năng chế độ bảo mật sẽ không khả dụng.
Tính năng đặc biệt: Chế độ bảo mật yêu cầu thân khóa 311 tiêu chuẩn có một mô-đun phát hiện tích hợp để kích hoạt bảo mật và cảnh báo bất thường về chốt gài. Các chức năng này không khả dụng nếu sử dụng thân khóa cơ học không có công tắc phát hiện.
3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.