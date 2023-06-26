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  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh
  • Nhận dạng khuôn mặt thông minh

7000 seriesKhóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt

DDL709NCAGCW/00

DDL709-FVP-7HWS

Nhận dạng khuôn mặt thông minh

Trải nghiệm mở cửa không chạm với khóa cửa nhận dạng khuôn mặt của Philips. Với công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt 3D, khóa chụp các đặc điểm khuôn mặt để mở khóa nhanh chóng và thuận tiện khi bạn đến gần cửa.

Xem tất cả lợi ích

Để có trải nghiệm mở cửa không chạm

Nhận dạng khuôn mặt thông minh

  • Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa

  • Mở khóa nhận dạng khuôn mặt 3D

  • Màn hình IPS 4 inch

  • Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực

  • Với cụm then khóa 70mm

Tiện lợi, không cần chạm

Tiện lợi, không cần chạm

Với camera kép mô phỏng hình ảnh mắt người và thu được các đặc điểm 3D trên khuôn mặt của mọi người, khóa của chúng tôi có thể nhận diện một cách hiệu quả các cá nhân trong ảnh, video và cả khi cá nhân đó trang điểm. Cảm biến sóng siêu âm* bắt đầu xác thực khuôn mặt khi bạn tiếp cận trong phạm vi cách khóa cửa 1 mét, tự động rút chốt khóa khi nhận diện thành công. Vào nhà ngay mà không cần làm thêm hành động nào!

Luôn thông báo cho bạn về các tình huống bên ngoài nhà

Luôn thông báo cho bạn về các tình huống bên ngoài nhà

Khóa cửa nhận dạng khuôn mặt của Philips hỗ trợ kết nối Wi-Fi, cho phép bạn luôn nhận được thông tin cập nhật theo thời gian thực. Sau khi liên kết với Ứng dụng, khóa cho phép bạn xem lịch sử ra vào, gửi mã PIN tạm thời từ xa và kiểm tra tình hình trực tiếp tại ngưỡng cửa chỉ với một lần nhấn nút video.

Luôn kết nối với ngôi nhà của bạn từ bất cứ đâu

Luôn kết nối với ngôi nhà của bạn từ bất cứ đâu

Khóa thông minh của chúng tôi sẽ gửi thông báo tức thì đến Ứng dụng của bạn khi khách bấm chuông cửa. Chỉ với một lần nhấn nút, bạn có thể truy cập vào hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều, thời gian thực và quan sát tình hình bên ngoài nhà từ xa. Thêm vào đó, khóa tự động chụp ảnh hoặc quay video khi có khách nhấn chuông cửa, cho phép bạn luôn kiểm tra thông tin của khách thông qua lịch sử ra vào, ngay cả khi bị ngắt kết nối.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng dụng: đề cập đến Ứng dụng Philips EasyKey Plus.

  2. Cảm biến sóng siêu âm: đó là cảm biến tiệm cận được bật theo mặc định và có khoảng cách phát hiện là 1 mét (dung sai +0,05 mét) khi được kích hoạt bằng cách bật tính năng nhận dạng khuôn mặt.

  3. Lưu trữ điện toán đám mây: chỉ những người dùng đã đăng ký dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây mới có thể truy cập lịch sử video đã lưu trữ. Những người dùng khác chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh độ nét cao.

  4. 2 mét: khoảng cách tối đa được cảm biến sóng siêu âm phát hiện trong trường hợp có bất thường. Chức năng báo động lảng vảng bị tắt theo mặc định nhưng có thể được bật thông qua Ứng dụng và đặt khoảng cách phát hiện thành 1 mét, 1,5 mét hoặc 2 mét.

  5. 3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

  6. Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

  7. Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.