Luôn kết nối với ngôi nhà của bạn từ bất cứ đâu

Khóa thông minh của chúng tôi sẽ gửi thông báo tức thì đến Ứng dụng của bạn khi khách bấm chuông cửa. Chỉ với một lần nhấn nút, bạn có thể truy cập vào hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều, thời gian thực và quan sát tình hình bên ngoài nhà từ xa. Thêm vào đó, khóa tự động chụp ảnh hoặc quay video khi có khách nhấn chuông cửa, cho phép bạn luôn kiểm tra thông tin của khách thông qua lịch sử ra vào, ngay cả khi bị ngắt kết nối.