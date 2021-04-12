Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL702SLAGCW/97
Chạm để mở khóa
Kết nối Wi-Fi cho phép bạn kiểm tra các bản ghi người ra vào mà không bị giới hạn về dung lượng. Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà, tự động khóa, v.v., có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.
Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan
Chức năng khóa tự động
Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà
Mô-đun Wi-Fi tích hợp cho phép bạn kết nối với Wi-Fi mà không cần gateway. Bạn có thể kiểm tra các bản ghi truy cập khóa thông minh và thông tin mã PIN qua ứng dụng Philips EasyKey ở bất kỳ đâu. Gửi từ xa mã PIN dùng một lần giúp tiết kiệm thời gian hơn cho khách đến thăm nhà. Bạn không cần phải lo lắng về việc để khách chờ ngoài cửa quá lâu ngay cả khi bạn không có ở nhà.
Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại trên tay cầm, cửa có thể được mở dễ dàng hơn nhiều. Khi có bàn tay chạm vào cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản, khóa sẽ mở.
Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng hai phương pháp xác minh bất kỳ (vân tay, mã PIN và thẻ từ), cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.
Đánh giá
10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: Bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.