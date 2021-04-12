Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa
  • Chạm để mở khóa

Ngừng sản xuất

7000 seriesKhóa đẩy kéo

DDL702SLAGCW/97

Chạm để mở khóa

Kết nối Wi-Fi cho phép bạn kiểm tra các bản ghi người ra vào mà không bị giới hạn về dung lượng. Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà, tự động khóa, v.v., có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Xem tất cả lợi ích

Kết nối Wi-Fi dễ dàng hơn

Chạm để mở khóa

  • Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan

  • Chức năng khóa tự động

  • Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà

Dễ dàng truy cập Internet

Dễ dàng truy cập Internet

Mô-đun Wi-Fi tích hợp cho phép bạn kết nối với Wi-Fi mà không cần gateway. Bạn có thể kiểm tra các bản ghi truy cập khóa thông minh và thông tin mã PIN qua ứng dụng Philips EasyKey ở bất kỳ đâu. Gửi từ xa mã PIN dùng một lần giúp tiết kiệm thời gian hơn cho khách đến thăm nhà. Bạn không cần phải lo lắng về việc để khách chờ ngoài cửa quá lâu ngay cả khi bạn không có ở nhà.

Cửa mở khi phát hiện bàn tay

Cửa mở khi phát hiện bàn tay

Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại trên tay cầm, cửa có thể được mở dễ dàng hơn nhiều. Khi có bàn tay chạm vào cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản, khóa sẽ mở.

Kết hợp phương pháp xác minh để bảo mật kép

Kết hợp phương pháp xác minh để bảo mật kép

Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng hai phương pháp xác minh bất kỳ (vân tay, mã PIN và thẻ từ), cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. 10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

  2. Phạm vi khác: Bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

  3. Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.