Dễ dàng truy cập Internet

Mô-đun Wi-Fi tích hợp cho phép bạn kết nối với Wi-Fi mà không cần gateway. Bạn có thể kiểm tra các bản ghi truy cập khóa thông minh và thông tin mã PIN qua ứng dụng Philips EasyKey ở bất kỳ đâu. Gửi từ xa mã PIN dùng một lần giúp tiết kiệm thời gian hơn cho khách đến thăm nhà. Bạn không cần phải lo lắng về việc để khách chờ ngoài cửa quá lâu ngay cả khi bạn không có ở nhà.