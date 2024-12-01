Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL702FACBW/97
Mở khóa bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay
Khám phá cách dễ dàng mở khóa bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay chỉ bằng một lần quét đơn giản! Philips DDL702-MVP-17HWS sử dụng công nghệ nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay, mở khóa dễ dàng khi bạn giơ lòng bàn tay lên. Tận hưởng sự tiện lợi của việc mở cửa cảm biến không gian, không cần chạm cho gia đình bạn.
Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay
Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa
Phát hiện chuyển động bằng radar
Màn hình LCD 4 inch
Với cụm then khóa cửa 70mm
Thao tác quét lòng bàn tay đơn giản sẽ mở cửa ngay lập tức khi bạn đến gần. Chức năng nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay sử dụng ánh sáng hồng ngoại gần hấp thụ hemoglobin có trong máu đang chảy để chụp ảnh chính xác, cho phép mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với nhận dạng trực tiếp, khóa cửa hoạt động chính xác, an toàn và thuận tiện không cần chạm, giải quyết các mối lo ngại về dấu vân tay nông và ngón tay khô. Khóa cửa của chúng tôi phù hợp dùng cho cả gia đình.
Sau khi kết nối với mạng và ghép nối với Ứng dụng Home Access*, DDL702-MVP-17HWS sẽ gửi trực tiếp tin nhắn chuông cửa, hồ sơ ra vào và cảnh báo bất thường về khóa đến điện thoại của bạn thông qua thông báo bật lên. Điều này cho phép bạn dễ dàng theo dõi trạng thái cửa trước nhà bạn mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo sự an tâm và an ninh.
Khi khách nhấn chuông cửa, khóa sẽ gửi thông báo nhanh đến Ứng dụng của bạn. Bạn nhấp vào thông báo này để chấp nhận cuộc gọi, tham gia trò chuyện âm thanh hai chiều liền mạch và kiểm tra cửa ra vào từ xa. Camera cửa tự động chụp ảnh hoặc quay video khi chuông cửa reo. Ngay cả khi bạn bỏ lỡ cuộc gọi, bạn vẫn có thể xem lại nhật ký khách thăm bất kỳ lúc nào thông qua lịch sử tin nhắn.
Đánh giá
Ứng dụng: DDL702-MVP-17HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.
Lưu trữ đám mây: chỉ những người dùng đã đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập video đã ghi lại trong quá khứ. Nếu không, người dùng sẽ chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh có độ phân giải cao.
1 mét: cảm biến radar phát hiện tối đa 1 mét. Cài đặt mặc định cho cảnh báo lảng vảng là tắt nhưng có thể được kích hoạt thông qua Ứng dụng Home Access. Điều chỉnh độ nhạy phát hiện lảng vảng trong chương trình: độ nhạy cao ở 1 mét, độ nhạy thấp ở 0,5 mét. Thời gian lảng vảng có thể được đặt thành 10 giây, 20 giây, 30 giây hoặc 60 giây.
Thân khóa điện tử cơ học: đề cập đến một thân khóa có động cơ bên ngoài và phát hiện điện tử. Khi được chốt phụ kích hoạt và phát hiện khóa cửa ở trạng thái đóng, động cơ bên ngoài sẽ kích hoạt chốt cửa, hoàn tất hành động khóa.
10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.
3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
Điều hướng bằng giọng nói của người thật: mặc định là Tiếng Anh nhưng có thể dễ dàng chuyển sang các ngôn ngữ khác thông qua các cài đặt của khóa.