Chức năng quét lòng bàn tay không cần chạm

Thao tác quét lòng bàn tay đơn giản sẽ mở cửa ngay lập tức khi bạn đến gần. Chức năng nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay sử dụng ánh sáng hồng ngoại gần hấp thụ hemoglobin có trong máu đang chảy để chụp ảnh chính xác, cho phép mở khóa an toàn thông qua so sánh tĩnh mạch lòng bàn tay. Với nhận dạng trực tiếp, khóa cửa hoạt động chính xác, an toàn và thuận tiện không cần chạm, giải quyết các mối lo ngại về dấu vân tay nông và ngón tay khô. Khóa cửa của chúng tôi phù hợp dùng cho cả gia đình.