Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL702CAABW/97
Nâng cấp mở khóa bằng khuôn mặt
Ngoài mở khóa bằng khuôn mặt, giờ đây bạn có thể kiểm soát an ninh ngôi nhà của bạn từ xa. Trải nghiệm tính năng ra vào không cần chạm với nhận dạng khuôn mặt 3D trên DDL702-FVP-7HWS. Bạn cũng có thể kiểm tra từ xa theo thời gian thực qua mắt cửa. Nâng cao an ninh ngôi nhà của bạn ngay hôm nay.
Mở khóa bằng khuôn mặt 3D
Phát hiện chuyển động bằng radar
Màn hình LCD 4 inch
Với cụm then khóa cửa 60mm
Khi bạn đến gần khóa Philips DDL702-FVP-7HWS trong phạm vi 1 mét*, khóa sẽ kích hoạt cảm biến radar và bật lại mô-đun nhận dạng khuôn mặt. Camera kép phía trước mô phỏng hình ảnh mắt người, tự động chụp các đặc điểm khuôn mặt ba chiều. Điều này cho phép nhận dạng hiệu quả hình ảnh, video, trang điểm, v.v., giúp mở khóa bằng khuôn mặt dễ dàng và loại bỏ nhu cầu mở cửa thủ công.
Khi khóa cửa DDL702-FVP-7HWS kết nối với mạng và liên kết với Ứng dụng Home Access, điện thoại của bạn sẽ nhận được thông báo chuông cửa, nhật ký ra vào và cảnh báo bất thường về khóa thông qua tin nhắn bật lên. Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có thể dễ dàng theo dõi lối vào nhà từ mọi nơi.
Khi khách bấm chuông cửa, khóa cửa sẽ nhanh chóng gửi thông báo đến Ứng dụng. Bằng cách chấp nhận cuộc gọi thoại, bạn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện thoại hai chiều với khách và xem cửa nhà bạn từ xa. Ngoài ra, camera cửa sẽ tự động chụp ảnh hoặc quay video khi chuông cửa được nhấn. Ngay cả khi bạn không trả lời ngay lập tức, bạn vẫn có thể xem lại thông tin khách trong lịch sử tin nhắn.
Đánh giá
Ứng dụng: DDL702-FVP-7HWS hoạt động với Ứng dụng Home Access.
Lưu trữ đám mây: chỉ những người dùng đã đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây mới có thể truy cập các video đã ghi lại trong quá khứ. Nếu không, người dùng sẽ chỉ có thể xem ảnh chụp nhanh độ nét cao.
1 mét: khoảng cách phát hiện tối đa của cảm biến radar là 1 mét. Theo mặc định, cảnh báo lảng vảng bị tắt nhưng có thể được kích hoạt thông qua Ứng dụng Home Access. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ nhạy của phát hiện lảng vảng trong Ứng dụng, với khoảng cách phát hiện độ nhạy cao là 1 mét và khoảng cách phát hiện độ nhạy thấp là 0,5 mét. Thời gian lảng vảng có thể được thiết lập thành 10 giây, 20 giây, 30 giây hoặc 60 giây.
Thân khóa điện tử cơ học: là thân khóa được trang bị một động cơ bên ngoài và chức năng phát hiện điện tử. Khi chốt phụ được kích hoạt và phát hiện khóa cửa đang ở trạng thái đóng, động cơ bên ngoài sẽ gài chốt khóa để hoàn tất hành động khóa.
10 giây: nguồn dữ liệu từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ.
3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.