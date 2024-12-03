Cho phép giám sát từ xa khi đi vắng

Khi khóa cửa DDL702-FVP-7HWS kết nối với mạng và liên kết với Ứng dụng Home Access, điện thoại của bạn sẽ nhận được thông báo chuông cửa, nhật ký ra vào và cảnh báo bất thường về khóa thông qua tin nhắn bật lên. Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có thể dễ dàng theo dõi lối vào nhà từ mọi nơi.