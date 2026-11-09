IP65: Là tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế dùng để đánh giá khả năng chống bụi và nước của vỏ thiết bị điện. Trong cấp bảo vệ IP65, chữ số “6” biểu thị mức chống bụi cao nhất, nghĩa là sản phẩm hoàn toàn kín bụi; chữ số “5” biểu thị khả năng chống nước, cho phép sản phẩm chịu được tia nước phun từ mọi hướng. Hiệu quả bảo vệ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và cách thức sử dụng.