Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
DDL621LCFBW
DDL621-5HWS
Chống nước, chống bụi và chịu nhiệt vượt trội
Hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao, vận hành đáng tin cậy trong môi trường độ ẩm lớn và chống bụi hiệu quả. Philips DDL621-5HWS mang đến hiệu suất vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, đảm bảo an ninh lâu dài và sự an tâm cho gia đình bạn.
Khả năng chịu nhiệt lên đến 85°C
Liên kết hai khóa
Mở khóa từ xa
Được chứng nhận IP65
Sau khi kết nối, DDL621-5HWS cho phép bạn theo dõi tức thì trạng thái khóa, lịch sử mở khóa và chuông cửa, đồng thời nhận thông báo đẩy qua ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.
DDL621-5HWS sử dụng kết nối mạng luôn bật, duy trì trạng thái trực tuyến 24/7. Chỉ với một lần chạm trên ứng dụng, bạn có thể mở khóa cửa ngay lập tức từ xa mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi bạn không có mặt tại nhà.
DDL621-5HWS hỗ trợ tính năng liên kết hai khóa, cho phép bạn dễ dàng thiết lập liên kết giữa các khóa thông qua ứng dụng. Khi khóa được liên kết mở, DDL621-5HWS cũng sẽ tự động mở khóa, mang đến trải nghiệm ra vào liền mạch và thuận tiện.
Đánh giá
Ứng dụng: DDL621-5HWS tương thích với ứng dụng Home Access.
Mã PIN tạm thời: mã dùng một lần, định kỳ và có giới hạn thời gian được gọi chung là mã PIN tạm thời.
Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.
Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào những thời điểm cụ thể mỗi tuần.
Mã giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.
0,5 giây: lấy từ dữ liệu báo cáo thử nghiệm nội bộ.
IP65: Là tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế dùng để đánh giá khả năng chống bụi và nước của vỏ thiết bị điện. Trong cấp bảo vệ IP65, chữ số “6” biểu thị mức chống bụi cao nhất, nghĩa là sản phẩm hoàn toàn kín bụi; chữ số “5” biểu thị khả năng chống nước, cho phép sản phẩm chịu được tia nước phun từ mọi hướng. Hiệu quả bảo vệ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và cách thức sử dụng.
Điều khiển từ xa: Là phụ kiện tùy chọn, được bán riêng.
3 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được ủy quyền hoặc các đại lý được chỉ định.