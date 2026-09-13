Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
DDL615LMAKB
DDL615-5HBS
Nhỏ gọn và an toàn
DDL615-5HBS kết hợp sự nhỏ gọn và an toàn với tấm khóa tối giản rộng 56mm* dành cho nhiều loại cửa. Thiết lập dễ dàng thông qua Ứng dụng Home Access. Cảm biến vân tay một tay nắm cho phép mở khóa nhanh, trong khi quản lý mã PIN từ xa giúp bảo mật khả năng ra vào.
Tương thích với ứng dụng Home Access*
Mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng*
Xác minh kép
Mở khóa bằng vân tay trực quan
Tương thích với thân khóa 4585 và 6068
Sau khi liên kết Ứng dụng Home Access và kết nối qua Bluetooth, người dùng có thể dễ dàng thiết lập khóa DDL615-5HBS, ví dụ như thêm hoặc xóa phương pháp mở khóa, điều chỉnh âm lượng và bật khóa điện tử. Người dùng cũng có thể truy cập hồ sơ mở khóa, nhật ký chuông cửa, thông báo cảnh báo và nhật ký vận hành hệ thống. Thiết lập đơn giản, trực quan mang đến sự an tâm và tiện lợi.
Khi có khách đến nhà, bạn có thể tạo mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng từ xa thông qua ứng dụng, bất kể bạn ở đâu. Bạn có thể chọn mã dùng một lần* có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có thời hạn*. Chia sẻ các mã PIN kiểm soát ra vào này với khách của bạn để truy cập thuận tiện và an toàn!
Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể chọn bất kỳ hai trong ba phương pháp mở khóa là vân tay, mã PIN hoặc thẻ khóa để nhận dạng. Để mở khóa, bạn phải xác minh thành công cả hai phương pháp, cung cấp thêm một lớp bảo mật cho ngôi nhà của bạn.
Đánh giá
Ứng dụng Home Access: DDL615-5HBS hoạt động với ứng dụng "Home Access".
56mm: dữ liệu dựa trên các phép đo thực tế, với dung sai ±2mm.
Mã PIN kiểm soát truy cập: thuật ngữ chung dùng để chỉ các giải pháp mã PIN tạm thời khác nhau, bao gồm mã sử dụng một lần, mã định kỳ và mã có thời hạn.
Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.
Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào các khoảng thời gian cụ thể trong tuần.
Mã giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.
0,5 giây: lấy từ báo cáo thử nghiệm nội bộ.
Lưu ý về hình ảnh: mẫu này tương thích với nhiều loại thân khóa khác nhau. Hình dạng chốt có thể khác với hình minh họa trong hình ảnh sản phẩm. Vui lòng tham khảo cấu hình thân khóa được sử dụng.
6 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được ủy quyền hoặc các đại lý được chỉ định.
Hình dạng chốt: hình dạng chốt có thể khác với hình minh họa trong hình ảnh sản phẩm. Vui lòng tham khảo cấu hình thân khóa và chốt thực tế của sản phẩm đang sử dụng.