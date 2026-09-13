Được thiết kế riêng để đáp ứng mọi nhu cầu vào của khách

Khi có khách đến nhà, bạn có thể tạo mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng từ xa thông qua ứng dụng, bất kể bạn ở đâu. Bạn có thể chọn mã dùng một lần* có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có thời hạn*. Chia sẻ các mã PIN kiểm soát ra vào này với khách của bạn để truy cập thuận tiện và an toàn!